Capracotta, oggi ultima gara di sci di fondo. Paglione: giornata di oggi miglior viatico per ottenere la qualifica di Centro Federale per lo sci di fondo

Lo Sci Club Capracotta, ha organizzato per oggi domenica 26 marzo 2023, i Campionati Regionali Molisani Allievi/Ragazzi (m/f) e una gara Provinciale Indicativa per le categorie: Cuccioli (m/f), Baby (m/f), Baby Sprint (m/f), di sci di fondo, con partenza in linea per tutte le categorie (Mass Start).

Il commento alla giornata del Sindaco Candido Paglione:

Una bella giornata di sport oggi a Prato Gentile, per l’ultima gara di fondo della stagione e con una nutrita partecipazione di atleti provenienti da diversi sci club dell’Abruzzo e del Lazio. In uno scenario primaverile, Capracotta, ancora una volta, ha dato una grande prova di capacità organizzativa. Nonostante lo scarso innevamento - complice l’innalzamento delle temperature dei giorni scorsi - siamo riusciti, infatti, a chiudere la stagione agonistica nel migliore dei modi.

E tutto questo grazie al lavoro del nostro sci club e del personale comunale. La giornata di oggi è sicuramente il miglior viatico per la ripresa dei lavori relativi agli interventi che ci porteranno ad ottenere la qualifica di Centro Federale per lo Sci di Fondo.