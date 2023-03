I cammini religiosi in Italia verso il Giubileo 2025

ROMA - Dalla Via Francigena al Sentiero dei Fioretti, dal Cammino di San Nilo a quello del Perdono sui passi di Celestino.

Sul sito del Ministero del turismo è stato pubblicato il catalogo con i primi 35 cammini religiosi italiani. Un turismo slow e sostenibile che diventa ancora più attuale in vista del Giubileo del 2025 https://www.ministeroturismo.gov.it/cammini-ditalia/

.A dare l'annuncio a Milano la ministra Daniela Santanchè intervenendo all'iniziativa "Il turismo lento, verso il Giubileo 2025: il ruolo delle Vie Francigene e dei Cammini che collegano Roma" nell'ambito della fiera "Fa la cosa giusta".



In allegato al Decreto appena pubblicato è riportato un primo elenco dei cammini religiosi per i quali, in seguito all'istruttoria condotta, è stato verificato il possesso dei requisiti per l'inserimento nel catalogo.

L'avviso per manifestazioni di interesse, rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti religiosi attivi nella organizzazione, gestione e promozione dei Cammini religiosi, non prevede scadenza ed è sempre possibile presentare candidature per l'inserimento di ulteriori percorsi nel Catalogo.



Il Catalogo dei cammini religiosi italiani sarà presto integrato nel portale Italia.it e oggetto di apposite iniziative di promozione.

I cammini inclusi nel catalogo saranno, inoltre, coinvolti nelle iniziative di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici ricadenti sui percorsi che saranno attivate in seguito alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico.

Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina dedicata al Fondo per i Cammini religiosi. https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-cammini-religiosi-pubblicato-il-decreto-che-individua-i-primi-percorsi-inseriti-nel-catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/