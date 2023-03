Risultato selezione avviso pubblico per conferimento di 1 incarico di lavoro, profilo ft (tecnici) per un periodo di 36 mesi

Risultato della selezione tramite avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo profilo ft (tecnici) per un periodo di 36 mesi presso il comune di Agnonea con mansioni di supporto delle procedure di affidamento lavori/servizi/forniture" file:///C:/Users/user/Pictures/delibera_giunta_n_52.pdf

L'avviso pubblico e' stato effettuato in relazione alla Legge n.79 del 29/6/22 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n.36 del 30/4/22 avente ad oggetto :

"Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei vincitori del Concorso Coesione (2800 tecnici), in considerazione della non completa copertura dei posti, potranno procedere alla selezione delle risorse umane e alla stipula dei contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Tale opportunità si riferisce ai profili FT (Tecnici), FG (Gestione rendicontazione e controllo) e FI (Informatici) per le amministrazioni elencate nell’Allegato 1. La misura è finanziata dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha predisposto una circolare con le indicazioni per attuare la procedura.