Campobasso:Cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale Lions "Un Poster per la Pace" presso il Comando dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di domani - 28 marzo 2023 alle ore 10:30 - in via Sant'Antonio dei Lazzari, sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, avrà luogo la Cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale Lions "Un Poster per la Pace" a.s. 2022/2023... Il tema è : "Guidare con compassione".

Il Presidente del Lions Club Campobasso, Eugenio Astore, e il Presidente del Comitato del Concorso Internazionale Lions, unitamente ad altri Soci, premieranno gli studenti vincitori e le Scuole partecipanti.

All'evento sarà presente il Sindaco del capoluogo Molisano Dott. Roberto Gravina con una rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Nell'occasione personale Vigile del Fuoco simulerà alcune operazioni di soccorso adoperandosi nell'utilizzo di specifiche attrezzature in dotazione nei diversi scenari dintervento.