Isernia: Il Consiglio Provinciale Ã¨ convocato per il giorno GiovedÃ¬ 06-04-2023

Il Consiglio Provinciale è convocato, in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta Pubblica, Straordinaria in prima convocazione, per il giorno Mercoledì 05- 04-2023 alle ore 18:00 ed in seconda convocazione per il giorno Giovedì 06-04-2023 alle ore 20:00, per discutere il seguente ordine del giorno:

1 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 10/02/2023 RELATIVA ALLA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, ANNUALITÀ 2023-2024, IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 4.2 PARAGRAFO 8.13 LETT. A) DEL D.LGS 118-2015 PER LASSUNZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLART. 110 DEL TUEL Provincia di ISERNIA - Prot. N.0003110 del 29-03-2023 -

2 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 10/02/2023, VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI REVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, ANNUALITÀ 2023, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4-BIS, DL. N. 77/2021, FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE

3 APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 10/02/2023 AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE AL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI SERVIZI E FORNITURE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL DUP N. 8 DEL 03/11/2022 AI SENSI DELL'ART. 170, CO 1 DEL D.LGS 267/2000

4 NOTA A FIRMA DEI CONSIGLIERI CARRINO, PERPETUA, FALCIONE, MARCOVECCHIO PROT. N. 2239 DEL 9.03.2023.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE