Camerata Musicale Sulmona CONCERTO PER LA SETTIMANA SANTA musiche di Vivaldi con Coro della Virgola​ e Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”direttore M° Pasquale Veleno

CONCERTO PER LA SETTIMANA SANTA

Coro della Virgola Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”

direttore M° Pasquale Veleno

solisti Giorgia Cinciripì - Claudia Di Carlo soprani Federica Carnevale contralto

Stefano D’Onofrio organista Mario Massari voce recitante

musiche di Antonio Vivaldi

Grazie ai sostenitori del “5Xmille” la Camerata Musicale Sulmonese, diretta dal M° Gaetano Di Bacco, sabato 1 aprile, nella splendida cornice barocca della chiesa nel Complesso Monumentale SS Annunziata in Sulmona, alle ore 18.00, propone il Concerto per la Settimana Santa che coronerà l’attività della stagione del 70° anniversario. La musica barocca per un coro di 32 elementi e un formazione da camera composta da 15 orchestrali, tre voci soliste, due soprani e un contralto (Giorgia Cinciripì Claudia Di Carlo e Federica Carnevale), una voce recitante (Mario Massari) e un organista (Stefano D’Onofrio) il tutto affidato alla valida direzione del M° Pasquale Veleno.

Oltre 50 artisti coinvolti in un appuntamento speciale, ad ingresso libero, con la musica di Antonio Vivaldi (Concerto in sol minore RV 152 per archi e cembalo, Stabat Mater, Kyrie in Sol minore RV 587, Lauda Jerusalem RV 609) per salutare e portare gli auguri di una buona Pasqua al pubblico di sostenitori e appassionati della musica.

Il Coro della Virgola, 32 elementi (8 soprani 8 contralti 8 tenori e 8 bassi) nato nel 2003, affianca ad una significativa attività a cappella, alcune importanti esecuzioni del repertorio barocco con orchestra (Durante, Charpentier, Caldara, Vivaldi) e notevoli esperienze nell’ambito della musica contemporanea. Ha presentato in prima esecuzione nazionale lo “Stabat Mater”di Knut Nystedt (2008), l’Oratorio “Celestino V” di Antonello Neri (2007), “La linea di condotta” di Hanns Heisler, “Il consenziente” di Kurt Weill e, in prima assoluta varie opere di giovani compositori italiani e stranieri. Vincitore di prestigiosi Premi e Concorsi, dal 2017 è presente in importanti festival (“Pietre che cantano” “Cantiere internazionale d’Arte” Montepulciano Festival “MiTo”). Si è esibito in Spagna, in Scozia (Cattedrale di St. Giles a Edimburgo e Abbazia di Dumferline), invitato più volte in Polonia ospite del Festival Internazionale di Musica Sacra “Gaude Mater”. Il Coro ha collaborato con artisti di fama internazionale.

L’Orchestra Benedetto Marcello nata nel 1984 ha tenuto oltre 1.300 concerti in Italia e all’estero. Inizia la sua attività concertistica attingendo prevalentemente al vasto repertorio italiano, soprattutto inedito, del XVIII secolo. Il lavoro di ricerca, condotto su composizioni di G.B.Martini, G. e G.B.Sammartini, G. B. Pergolesi, J.Quantz, M.Mascitti, T.Albinoni, I.Leo, N.Porpora, si concretizza in diverse incisioni discografiche per le etichette Bongiovanni ,Mondo Musica-Emi, Nuova Era, con riconoscimenti lusinghieri da parte della critica specialistica italiana ed estera. Per l’etichetta Tactus ha inciso lo Stabat Mater di Pergolesi e quello di L. Boccherini, con la direzione del M° F.E. Scogna. Ha partecipato a vari Festival in Italia e all’estero.

Ha curato gli allestimenti degli Intermezzi “Livietta e Tracollo”, “Il Maestro di Musica”, “La Serva Padrona” di G.B. Pergolesi e delle opere “L’Italiana in Londra” e “Matrimonio Segreto” di D: C imarosa. Successivamente l’Orchestra ha inserito nel proprio repertorio autori del periodo classico, romantico e contemporaneo realizzando prime esecuzioni e incisioni discografiche. L’Orchestra annovera importanti collaborazioni con i più affermati concertisti internazionali come Francesco Manara, Franco Petracchi, Giuseppe Ettorre, Corrado Giuffredi, Luisa Prandina, Marco Rogliano, Enrico Dindo, Francesco Di Rosa, Bruno Canino, Danilo Rossi,Sandro Verzari, Franco Pavan, Dorina Frati, Luigi Piovano. Numerose le tournée in Europa, Stati Uniti, Argentina Sud Africa Egitto, Palestina.

Pasquale Veleno direttore d’orchestra, pianista e direttore di coro. In qualità di direttore d’orchestra svolge un’imponente attività che lo ha visto impegnato con le principali opere di repertorio sui palcoscenici di tutto il mondo (BostonPechino, Città del Messico, Toronto, Miami, Dakar, Caracas, Monterrey) oltre che nelle principali città italiane ed europee (Parigi, Praga, Edimburgo, Kiev, Cracovia, Stoccarda), collaborando con prestigiosi solisti come Cecilia Gasdia, Carmela Remigio e Monica Bacelli, Pavel Berman, Danilo Rossi, Luigi Piovano e Francesco di Rosa. Ha diretto la SBS Radio e Television Youth Symphony Orchestra di Sidney, l’Orchestra Sinfonica B. Maderna, l’Orchestra Sinfonica Silvestre Revueltas, la Chernivetsk Philarmony Symphonic di Lviv, la Symphony Orchestra of China National Opera and Dance Drama Theatre, l’Orchestra da Camera de Bellas Artes, il South Beach Chamber Ensemble di Miami, la Parkway Concert Orchestra di Boston, le Orchestra Filarmoniche di Kalisz e di Cracovia; ha direttto l’Orchestra Sinfonica di Pescara nelle tournées in Venezuela (2006) e in Canada (2007). E’ fondatore e direttore del Coro della Virgola e del Coro dell’Accademia, con cui ha realizzato importanti produzioni in Italia e all’estero. E’ stato Maestro del Coro dei teatri” Pergolesi” di Jesi e “Le Muse”di Ancona e Direttore del Coro Regionale ARCA. Comei direttore stabile del complesso, si è esibito col Coro Ud’A in una tournée nel Massachuttes (USA), trasmessa in mondovisione da Raisat. E’ stato docente nei Conservatori di Fermo, Messina, Monopoli e Rodi Garganico ed insegna attualmente Direzione di Coro presso il Conservatorio di Pescara ed Esercitazioni Corali presso quello di Matera. Tiene regolarmente seminari e masterclass per l’Università Barry di Miami, in Croazia e in Russia.

Programma

Concerto in sol minore RV 152 per Archi e Cembalo

1.Allegro molto 2. Andante molto3. Allegro molto

Stabat Mater contralto solista, archi e basso continuo

1. Stabat Mater dolorosa 2. Cujus animam gementem

3. O quam tristis 4. Quis est homo5. Quis non posset

6. Pro peccatis 7. Eja Mater 8. Fac ut ardeat 9. Amen

Kyrie in Sol minore RV 587 per due cori, due orchestre d'archi e basso continuo

Adagio 2. Allegro 3. Adagio-Allegro

Lauda Jerusalem RV 609 per soli, due cori, due orchestre d'archi e organo

