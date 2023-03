Concorso scolastico "Eu tube", i video degli studenti agnonesi che raccontano l'Europa. Metti il tuo like!

Toghether, to get there di Sophia, Marika e Simone, dell'istituto omnicomprensivo "G D'Agnillo" di Agnone.

Anche le scuole superiori agnonesi hanno prodotto dei bellissimi video a tema, aiutiamoli a vincere , potranno andare a Bruxelles per seguire da vicino i lavori del Parlamento europeo, e sono previsti anche premi per i tre #istituti di appartenenza degli studenti autori dei tre video che otterranno il punteggio complessivo più alto. Allegato il video