Dopo anni di assenza torna a Vastogirardi un punto vendita giornali

Attivato a Vastogirardi un punto vendita per i giornali presso il Bar Sport in Piazza Vittorio Emanuele.

Dopo anni di assenza, finalmente torna a Vastogirardi la possibilità di acquistare giornalmente quotidiani, settimanali e riviste, grazie alla disponibilità di Agnese e Tommaso, gestori del Bar Sport.

L'iniziativa nasce a seguito dell’incontro tra l’Associazione della Stampa del Molise e l’imprenditore Di Canto, Nel Molise, grazie all’imprenditore Vito Di Canto, che ha accolto l’appello dell’Associazione della Stampa del Molise si sta creando una nuova rete di distribuzione in ogni comune e, cosa importante, senza costi per edicole e punti vendita. Ad oggi sono stati aperti numerosi punti vendita restituendo ai cittadini il diritto all'informazione

“Da tempo – ha commentato il presidente dell’Assostampa, Giuseppe di Pietro – eravamo alla ricerca di una soluzione a un problema che ha rilevanza sociale e democratica. Bisognava superare il monopolio della distribuzione e contrastare l’abbandono dei piccoli centri e quindi di gran parte del territorio e della popolazione. Oggi, questo è possibile."

Un servizio in più per tutti i cittadini, ma anche per visitatori e turisti