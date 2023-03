Frana di Castelpizzuto: intesa in Prefettura, finanziamento concesso per la sistemazione del movimento franoso

L’annoso problema dell’interruzione della viabilità sulla S.P. n. 21, legato alla frana che nel 2021 ha interessato il tratto di strada che collega Isernia al centro abitato di Castelpizzuto, è giunto ad un punto di svolta.

Ciò è emerso durante l’incontro tenutosi lo scorso 29 marzo in Prefettura, ove i vertici delle locali Istituzioni coinvolte, Regione Molise, Provincia di Isernia e Comune di Castelpizzuto, hanno preso atto del finanziamento concesso per la sistemazione del movimento franoso e delineato i successivi adempimenti, anche cronologici, necessari alla realizzazione dell’opera.

Il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, anche grazie all’impulso della Prefettura nel raccordo tra le autorità locali e il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, dal quale sono pervenute le risorse necessarie per la messa in sicurezza del territorio.

La Prefettura continuerà a monitorare la puntale attuazione degli impegni assunti in un contesto coordinato con il Comune, la Provincia e la Regione, allo scopo di addivenire quanto più tempestivamente possibile alla realizzazione delle conseguenti iniziative progettuali.