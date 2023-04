Le congratulazioni del presidente della Regione Molise Donato Toma a Massimiliano Fedriga, confermato alla guida del Friuli Venezia Giulia

“Le mie più vive e sincere congratulazioni a Massimiliano Fedriga per l’ampio consenso riscontrato in queste ore, che gli vale la conferma a presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

"Ho appena telefonato al presidente per complimentarmi: un risultato straordinario che ha conquistato con merito, sul campo, forte di un robusto spessore politico e di una significativa capacità operativa.

"Ho avuto l’onore di lavorare con Fedriga in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, fianco a fianco nell’Ufficio di Presidenza. Abbiamo condiviso iniziative importanti e anche diverse battaglie: il suo apporto in qualità di presidente è stato notevole. Oggi gioisco con lui, convinto che il quinquennio che lo rivedrà al vertice politico e amministrativo del Friuli Venezia Giulia sarà connotato da nuovi successi e rinnovate ambizioni, come sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Così il presidente della Regione Molise Donato Toma, oggi pomeriggio, all'esito del risultato elettorale in Friuli Venezia Giulia.