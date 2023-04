Agnone-Demedicalizzata postazione 118.Cisl Fp:riorganizzazione radicale del servizio in Alto Molise

La Cisl FP Abruzzo Molise sta lanciando un forte appello per una riorganizzazione radicale del servizio del 118, affermando che la continuazione della demedicalizzazione delle postazioni territoriali senza una ristrutturazione adeguata mette a rischio l'incolumità delle popolazioni dell'alto Molise. La situazione è così critica che nemmeno l'Ospedale San Francesco Caracciolo può rispondere ad emergenze, mancando il trasporto secondario medicalizzato. Il sindacato sottolinea che sono passati quasi due anni dalla prima demedicalizzazione di ambulanze e che il servizio di emergenza continua a funzionare con le direttive stabilite oltre 22 anni fa, senza tenere conto delle esigenze che sono cambiate nel corso degli anni.

Per questo motivo, la Cisl FP Abruzzo Molise chiede una ridisegnazione completa dell'organizzazione del 118, integrando auto mediche medicalizzate in punti geograficamente strategici per raggiungere agevolmente tutte le postazioni periferiche con tempi di percorrenza adeguati per garantire la "Golden Hour", ovvero il momento in cui la probabilità di sopravvivenza del paziente è più alta. L’Organizzazione Sindacale sottolinea infatti che le possibilità di sopravvivenza di un paziente sono tanto maggiori quanto più velocemente riceve cure adeguate, come nel caso di infarto del miocardio o di rottura dell'aorta.

Inoltre, il sindacato suggerisce di riorganizzare anche il servizio di guardia medica attiva in molti comuni, redistribuendola geograficamente e avvicinandola alle postazioni "India" per garantire visite mediche con eventuali prescrizioni di terapia nel più breve tempo possibile, in attesa di eventuali ricoveri ospedalieri. La Cisl FP Abruzzo Molise insiste sulla necessità di una riorganizzazione radicale del servizio del 118 per garantire la sicurezza e la salute delle popolazioni Molise e fa appello alle autorità competenti perché prendano in considerazione queste proposte.

Il Coordinatore Il Segretario Generale

delle Professioni Sanitarie Cisl FP Abruzzo Molise

Bruno Delli Quadri Vincenzo Mennucci