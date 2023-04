Rimozione primario Vigliardi dal Veneziale: ex assessore Calenda convoca conferenza stampa

I fatti che stanno riguardando la Sanità regionale ed in particolare "il caso Vigliardi", come ormai da tutti definito, richiedono un chiarimento a monte che, credo, non sia più prorogabile.

Come a tutti noto, è stata la "goccia" che ha fatto traboccare il vaso, fino a comportare le mie dimissioni da Assessore regionale.

Per me, che di Isernia sono anche Consigliere Comunale, è una priorità, come prioritario è ormai far luce sull'intera questione.

Per questo, le SS.LL. sono invitate a partecipare alla Conferenza Stampa che avrà luogo nella mia Sede Politica di Via Berta, 90 ad Isernia, Mercoledì 5 Aprile alle ore 11.00.