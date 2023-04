Agnone-118 senza medico di notte. Di Lucente: adesso la misura è colma per tutti!

AGNONE. “Prima il pronto soccorso del Caracciolo. Poi il 118 senza medico. Ancor prima malumori tra i dottori. L’ospedale di Agnone è tornato ad essere la Cenerentola del Molise. A noi resta l’amarezza di vedere anni di lavoro cancellati in pochi giorni!”. Così il consigliere regionale Andrea Di Lucente, a seguito dei nuovi annunciati disagi per gli utenti del nosocomio altomolisano. Come noto, dal 4 al 7 aprile la postazione del 118 resterà senza medico di notte.

Ad avviso di Di Lucente la colpa è “di chi non vuole scommettere sul Caracciolo. Nel corso del tempo abbiamo cercato di salvare ciò che poteva essere salvato all’ospedale di Agnone, di mettere una toppa allo sfascio operato dal governo Frattura – ricorda in un post su facebook – Ho detto ‘abbiamo’ perché è stato fatto insieme: con il sindaco Saia abbiamo fatto squadra. Gli operatori sanitari hanno dato il loro contributo, sorretti dalla tenacia del dott. Paoletti. Con il sindacalista Bruno Delli Quadri abbiamo dialogato tanto su come ripensare l’ospedale di Agnone. Tutti, all’unisono, ci siamo impegnati in questi anni.

Nel giro di nemmeno un mese, con il cambio di direzione generale all’Asrem, è stato operato un colpo di spugna. È arrivata una persona che non ha a cuore il Molise. Per il direttore Gollo, l’ospedale di Agnone non esiste nemmeno. E si vede. Ora è diventato un peso morto.

È una situazione che non possiamo più tollerare. Cosa abbiamo fatto finora?

Abbiamo ottenuto strumenti nuovi per ammodernare l’ospedale e per avviarci verso la telemedicina.

Il personale ha fatto sforzi per garantire il continuo servizio, grazie anche all’attenzione della politica e alla sensibilità dell’ex direttore generale Florenzano.

E’ stata garantita la turnazione. Sono stati mantenuti i servizi essenziali per quanto possibile.

Perché ho parlato poco del Caracciolo? Semplicemente perché sono convinto che il lavoro vada fatto e non raccontato. Prima agisci, poi spieghi.

Sono sicuro che tutti, in Altissimo Molise, iniziano a capire la differenza tra chi parla, parla tanto ma poi non conclude nulla e chi, invece, a testa bassa opera. Io ho scelto la seconda strada e non mi fermerò adesso, nonostante i tantissimi bastoni tra le ruote che ci vengono messi.

Adesso, però – conclude – la misura è colma per tutti”.