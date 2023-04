Agnone, servizio 118, torna il medico a bordo a discapito della postazione di Venafro

E' ufficiale, la notizia proviene da fonti sindacali. La turnazione per il servizio della postazione del 118 agnonese prevede la presenza del medico durante le ore notturne. Sembrerebbe che la soluzione sia giunta annullando la presenza del medico a bordo sulla postazione di Venafro. Certo la coperta oramai è cortissima, e sembra una lotta alla sopravvivenza tra poveri. Ma da quanto viene riferito sono in corso a Campobasso ulteriori riunioni, e l'organizzazione delle varie postazioni potrebbe subire ancora delle variazioni.

Il servizio sanitario molisano legato all'emergenza a causa della carenza dei medici oramai arranca e desta sempre più preoccupazione nella popolazione in particolare delle aree interne. Situazione quella molisana comune ad altre regioni ialiane che potrebbe avere ulteriori risvolti negativi sui servizi sanitari, e non solo, rispetto alla riforma in corso sull'autonomia differenziata che come concepita potrebbe essere il colpo finale alla possibilità di crescita del Sud e potrebbe condurre a guerre tra comuni, come in questo caso della postazione del 118 con medico a bordo, soppressa a Venafro per sopperire alla grave carenza di assistenza ad Agnone. I diritti devono essere uguali ed esigibili in ogni parte del paese.