Cerro al Volturno: Un pranzo contro la solitudine degli anziani

Un momento conviviale per ricordare agli anziani che vivono soli che, in realtà, soli non sono. L’iniziativa svoltasi domenica scorsa a Cerro al Volturno è stata organizzata dal Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto nazionale “CRI per le persone”. Alla presenza del sindaco, Remo Di Ianni, e dei Volontari del Comitato di Isernia e del gruppo di Cerro al Volturno, circa una ventina di anziani hanno trascorso alcune ore all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Ognuno di loro ha raccontato aneddoti e curiosità, ma ha anche descritto la quotidianità vissuta. Il pranzo, infatti, è stata l’occasione per raccogliere istanze e problematiche di diversa natura provenienti da categorie di cittadini che necessitano di ascolto. A fine pasto non poteva mancare la classica torta e un piccolo pensiero pasquale che i Volontari della CRI hanno realizzato con le proprie mani.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Cerro al Volturno e i Volontari per la disponibilità – ha dichiarato Fabio Rea, Presidente del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata, per questo motivo nei prossimi mesi proveremo a replicarla anche in altri comuni della provincia”.

Isernia, 05.04.2023