Dalle immagini e' evidente che il corrimano in ferro situato all'ingresso del parco dell'oratorio, per facilitare il percorso agli anziani e disabili, e' stato divelto. L'asta in ferro lunga una diecina di metri giace abbandonata sul terreno e potrebbe rappresentare un pericolo per grandi e piccoli soprattutto con l'inizio della bella stagione, quando il parco diventa un luogo molto affollato e frequentato anche dai bambini piccolissimi