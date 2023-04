Serie D, il Vastogirardi porta a casa la vittoria di Pasqua

La cronaca della gara

Occasionissima per gli undici di casa già al 2pt, con Fiori che sulla corsia di destra recupera un pallone e s’infila tra le fila dell’Avezzano ubriacando gli avversari, serve poi Calemme al centro, due tocchi e tiro centrale che non sorprende Coco. Al 12pt Cigliano viene ammonito per trattenuta e la direttrice di gara Laraspata commina punizione dai 30 metri. Ruggieri ne prova una delle sue, la sfera però viene respinta dalla barriera e cade alta a candela: Calemme prova a riscattarsi con una mezza rovesciata al centro che però non trova il piede risolutivo.

Vastogirardi sempre avanti in questa fase, con Grandis che serve benissimo i colleghi in area ma per un soffio la difesa avversaria manda in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto. Siamo al 17pt quando Khoris recupera un pallone al limite dell’area e serve troppo forte Fiori decentrato e già lanciato, che non ci arriva. Ancora Calemme al 23pt letteralmente uncina di punta un’ottima palla e s’invola d’iniziativa personale, fa tutto splendidamente fino al tiro quando angola troppo in alto. Al 31pt ancora Fiori si lancia contro due avversari e finisce a terra in area.

Per la direzione è fallo in attacco e non rigore, sollevando le proteste della platea. Cinque minuti dopo altra punizione per Ruggieri che vede la porta e carica un tiro dei suoi, pericolosissimo: Coco si allunga e respinge in corner, segue una battuta precisissima sul secondo palo dove stavolta il capitano c’è e non si fa sfuggire l’occasione. Uno a zero per i gialloblù e il Di Tella esplode. Poco dopo ancora un corner pericoloso per il Vastogirardi e ancora un’atterrata in area, ma di nuovo per Laraspata non c'è rigore.