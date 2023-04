Camera di Commercio del Molise e Unimol insieme per favorire la digitalizzazione delle imprese molisane

Si svolgerà mercoledì 12 aprile alle ore 15.00 il webinar CYBERSECURITY Strumenti e strategie per la sicurezza della tua azienda, durante il quale verranno presentati gli strumenti messi in campo dal sistema delle Camere di Commercio italiane per aiutare le imprese a scoprire quanto sono vulnerabili agli attacchi informatici.

Sito web, e-mail aziendali, e-mail personali e infrastrutture informatiche sono strumenti fondamentali per la vita delle imprese ma, se non correttamente aggiornati e monitorati, possono diventare porte di accesso all’azione di criminali informatici e di cui l’azienda deve essere consapevole per minimizzare i rischi.

Aiutare gli imprenditori a prendere coscienza dei possibili attacchi informatici cui la propria azienda è potenzialmente esposta e ad intervenire per correggere eventuali situazioni di pericolo, salvaguardando così la propria operatività e gli asset aziendali sono gli obiettivi che il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio del Molise intende raggiungere con il servizio “Checkup Sicurezza IT”.

Nel corso dell’evento verranno analizzati nel dettaglio i livelli di offerta del servizio “Checkup Sicurezza IT”, nato dalla collaborazione di InfoCamere, la società delle Camere di Commercio per i servizi digitali, Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica agenzia in house del Sistema camerale, Unioncamere ed ENEA.

L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare l’ulteriore vantaggio di cui le imprese molisane possono usufruire con l’iniziativa “Un primo incontro con la cybersecurity”, realizzata grazie ad una convenzione tra Ente camerale molisano e l’Università degli studi del Molise. L’obiettivo nuovo e strategico di questa di questa iniziativa è duplice: da un lato aiutare le imprese del territorio a comprendere se stanno adottando le giuste strategie difensive per preservare e tutelare i propri dati, oltre che dei clienti e fornitori, dall’altro avvicinare studentesse e studenti della magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software al mondo del lavoro, consentendo loro di effettuare una prima esperienza pratica in ambito cybersecurity.

Le aziende interessate potranno infatti beneficiare di un servizio di affiancamento da parte di giovani laureati/e e laureandi/e del corso di laurea magistrale in Sicurezza dei Sistemi Software finalizzato ad effettuare una analisi dei sistemi informatici aziendali per ottenere una preliminare valutazione del rischio di un attacco informatico, condotta anche attraverso gli strumenti di “Checkup Sicurezza IT”. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il 30 aprile 2023.

Partecipare al webinar del 12 aprile è dunque un utile momento per acquisire tutte le informazioni necessarie in modo da avere il quadro di insieme delle significative opportunità. Per partecipare occorre iscriversi, le informazioni sono presenti anche sui siti web dei due Enti.

Ufficio Comunicazione - Camera di Commercio del Molise - Eliana Marinelli - comunicazione@molise.camcom.it

Ufficio Comunicazioni Istituzionali - Università degli Studi del Molise - Giovanni Carugno - comunicazioni.istituzionali@unimol.it