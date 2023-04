Malore sugli spalti del Di Tella di Vastogirardi, muore tifoso 65enne

"Esprimiamo il nostro sentimento di vicinanza più sincero alla comunità di Villa San Michele, frazione di Vastogirardi, per la gravissima perdita avvenuta oggi. Un evento che ci tocca particolarmente, perché avvenuto nella nostra casa, tra le mura del 'Di Tella', in un momento che doveva essere di grande gioia. Per noi, per i nostri tifosi, e soprattutto per lui, che non mancava mai a una partita, e ci ha sempre sostenuto, ogni domenica.