La “Petrone” guarda lontano grazie a YOUrope:Ottenuta la candidatura Erasmus con un punteggio di 97/100.

Giovedì 13 aprile 2023 alle ore 16:30, in una seduta aperta del Consiglio d’Istituto presso l’auditorium della sede centrale di Via Alfieri, verrà presentato il progetto YOUrope dell’Istituto Comprensivo Petrone.

La scuola “Petrone” ha sempre al centro il successo formativo di ciascuno studente. Per questo si impegna in una progettazione che prevede la formazione continua del personale e una continua innovazione. In linea, infatti, con le ultime indicazioni pedagogiche, che hanno fortemente valorizzato il ruolo dello spazio nel processo di formazione, si è impegnata a progettare diversi percorsi alternativi aprendo gli orizzonti a nuove sfide educative. Un esempio sono le attività di outdoor education, che convertono la trasmissione del sapere in esperienza e motivano gli alunni ad imparare facendo tramite un approccio multidisciplinare, che stimola la capacità critica dei ragazzi.

L’Istituto sta per condurre la scuola lontano, in ogni senso. Coerentemente con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prevede la trasformazione fisica e virtuale degli ambienti, oltre ad un cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento, ha deciso di confrontarsi con realtà distanti dalla propria, per renderla migliore.

Grazie alla tenacia e l’impegno del proprio team di docenti, l’istituto Petrone è riuscito ad ottenere l’accreditamento al programma europeo Erasmus+ con un punteggio di 97/100, un’importante occasione formativa necessaria per affrontare le diverse sfide di rinnovamento, come quella dell’internazionalizzazione del sapere. YOUrope, questo il titolo del progetto, sarà un ulteriore tassello che contribuirà a migliorare la qualità, la competitività e l'inclusività della nostra azione educativa e didattica.

Soprattutto in questa fase post-pandemica, caratterizzata dalla necessità di ricercare nuovi stimoli e una rinnovata vitalità per i nostri alunni, è necessario investire sulla persona, sulle competenze trasversali e sull’acquisizione di soft skill adeguate ad affrontare i cambiamenti nei futuri scenari di vita internazionali. Negli ultimi tempi, infatti, si avverte la necessità, sempre più urgente, di lavorare sulla motivazione e sul coinvolgimento all’apprendimento della popolazione scolastica, di valorizzare e incanalare l’energia dei nostri studenti attuando percorsi didattici significativi, accattivanti e maggiormente efficaci. Per vincere tale sfida il confronto con realtà diverse costituisce un’azione imprescindibile.

A questo scopo, è opportuno ottimizzare l'organizzazione del tempo scuola attraverso una rimodulazione oraria/disciplinare della settimana, riducendo la parcellizzazione dei saperi anche attraverso la compattazione delle discipline. Il nostro progetto ha come obiettivo la valorizzazione del tempo scuola mediante modelli evolutivi di orario che associno tra loro discipline diverse in chiave trasversale e alternino o compattino momenti di interdisciplinarità e segmenti più operativi di natura laboratoriale.

La Petrone sogna e progetta una scuola capace di rendere gli studenti felici di apprendere, talvolta anche rompendo gli schemi, investendo sulla ricerca-sperimentazione di metodologie innovative e strategie organizzative che possano essere calate nella nostra realtà.

Obiettivo strategico è formare una coscienza civica internazionale nella popolazione scolastica. Per questo occorre un adeguamento metodologico che intercetti il cambiamento costante e vorticoso della realtà circostante, in modo da contribuire alla costruzione di una figura di studente competente, libero, capace di orientarsi nel mondo che cambia. Una scuola che investe sull’innovazione risulta al passo con i tempi e offre percorsi formativi sfidanti e accattivanti, che mirano a formare persone in grado di formarsi come cittadini del mondo resilienti, duttili e flessibili.