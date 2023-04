Riapertura Viadotto Sente: Il MIT convoca Anas, le province di Isernia e Chieti

Tanto tuonò che piovve: Apprendiamo che probabilmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a nome del Direttore Generale Felice Morisco avrebbe convocato una riunione per il giorno 20 Aprile 2023 alle ore 15.30 a Roma . L'oggetto della riunione è la riapertura parziale del viadotto Longo--Sente, e nello specifico per valutare le proposte e le interlocuzioni che Anas ha avuto con il ministero nel merito di una eventuale riapertura parziale del ponte in oggetto.. Alla riunione sono stati invitati Anas, le province di Isernia e Chieti,e p.c la convocazione e' stata inviata al Dipartimento per la programmazione strategica.

Dopo tante parole sul gigante dormiente finalmente si apprezza un atto concreto che potrebbe realmente consentire una riapertura seppur parziale del viadotto,e ridare a due territori, Alto Molise e Alto Vastese, la speranza di uscire da un cupo isolamento che dura da quasi cique anni che ha provocato ulteriore depauperamento alle aree interne e che fronteggiano da anni il fenomeno dello spopolamento