Molise, il 18 Aprile la protesta dei sindaci a Roma: "Vogliamo un sistema sanitario giusto ed equo"

Il 18 aprile i Sindaci molisani scenderanno in piazza, a Roma, per rivendicare un sistema sanitario giusto ed equo, in grado di garantire il diritto alla salute dei propri cittadini.



La manifestazione, promossa dalla Conferenza dei Sindaci e presentata oggi a Campobasso, è aperta a tutti coloro che vorranno unirsi ad una battaglia che non ha colori politici, ma che mira ad accendere i riflettori sul “caso Molise” ed ottenere un’urgente inversione di tendenza nella riorganizzazione della sanità regionale.



Dopo un sit-in davanti al Ministero della Salute, una delegazione di Sindaci sarà ricevuta dal Ministro per consegnare un documento che racconta la nostra attuale situazione ed offre soluzioni possibili.