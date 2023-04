Planetcall Direct Srl ricerca operatori di Contact center inbound presso la sede operativa di Riccia (CB).

È stato nuovamente affidato alla Planetcall Direct Srl, società con sede a Campobasso, il servizio di Contact center dell’Università La Sapienza di Roma.

Un incarico davvero importante, considerati i numeri ed il prestigio nazionale ed internazionale dello storico ateneo di piazzale Aldo Moro.

Ma la Planetcall è ormai una realtà nazionale consolidata, che collabora da tempo con partner come il Comune di Milano, l’Istituto nazionale Tumori Regina Elena, la Motorizzazione civile di Trento e L’Acoset Spa di Catania.

Non trascurabili di certo i risvolti, dal punto di vista occupazionale, per il nostro territorio. Proprio a seguito del nuovo sevizio affidato, la società è infatti alla ricerca di personale da impiegare come operatore di Contact center inbound presso la sede operativa di Riccia (CB).

Di seguito l'annuncio sui social della Planetcall Direct Srl, di ricerca di personale della Planetcall Direct srl

"L'università La Sapienza di Roma ci ha affidato nuovamente il servizio di Contact center.