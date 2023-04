Assunzione di 11 operatori ed assistenti nei Vigili del Fuoco regione Molise

IL MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE REGIONALE MOLISE - HA RICHIESTO DI PORRE IN ESSERE LE PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE E L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER N. 11 UNITA’. QUALIFICA - PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO Operatore/Ruolo degli operatori e degli assistenti (artt. 68-75 del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal D.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127).

RIPARTIZIONE POSTI DISPONIBILI E COMPETENZA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO REGIONALI

n. 5 unità da assumere presso la Direzione Regionale dei VV.F. di Campobasso: competenti per le procedure i Centri per l’Impiego di Campobasso, Termoli ed Isernia.

n. 5 unità da assumere presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Campobasso: competenti per le procedure i Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli.

n. 1 unità da assumere presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Isernia: competente per le procedure il Centro per l’Impiego di Isernia.

MANSIONI E ATTIVITÀ PREVISTE Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnicoprofessionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori e degli Assistenti " del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dagli artt. 69 e segg. del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il "Recepimento dell'accordo Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0004543 del 04-04-2023 sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", per la parte giuridica. Il trattamento economico è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge

. TRATTAMENTO ECONOMICO Allegato I al D.lgs. n. 127/2018, tabella C “Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” per la qualifica di “operatore” nel Ruolo degli operatori e degli assistenti. DURATA CONTRATTO Tempo indeterminato. ORARIO DI LAVORO 36 ore settimanali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE Gli interessati all’avviamento a selezione, utilmente iscritti negli elenchi anagrafici così come richiesto alla lettera h) del presente Avviso pubblico, ed in possesso dei titoli e requisiti sopra indicati, dovranno presentarsi personalmente presso il citato

nelle giornate di martedì 09/05/2023 dalle ore 09:00 alle ore 12:00, di mercoledì 10/05/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, di giovedì 11/05/2023 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e di venerdì 12/05/2023 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

