Comunali Venafro, Patriciello “Schierato con nessuno ma a disposizione di tutti”

COMUNALI VENAFRO, PATRICIELLO

VENAFRO 15 APRILE 2023 – “Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati sindaci alle prossime elezioni comunali di Venafro nei confronti dei quali mi lega un rapporto di conoscenza e di stima. Come cittadino nato e cresciuto a Venafro mi auguro che questa campagna elettorale sia all’insegna della serenità e del rispetto reciproco. Ma soprattutto che sia un’occasione per parlare del futuro della città, dei programmi e di ciò che si intende fare per lo sviluppo e la crescita di Venafro. Come ho già avuto modo di dire io non sarò parte della contesa elettorale né - tengo a precisare - direttamente né indirettamente. Tuttavia resto a disposizione di tutti per dare il mio modesto contributo di idee da mettere al servizio dei cittadini venafrani. Il mio ruolo istituzionale e il mio amore per questo territorio me lo impongono”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, nel giorno della presentazione delle liste in vista delle prossime amministrative del Comune di Venafro.