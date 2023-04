Capracotta legna da ardere di pezzatura commerciale euro 7 al quintale uso civico dei cittadini residenti e domiciliati nel Comune,

Questa Amministrazione destinerà per l’anno 2023, ad uso civico dei cittadini residenti e domiciliati nel Comune, un quantitativo di legna da ardere di pezzatura commerciale proveniente dai boschi comunali, in base alle richieste che perverranno nei termini e nelle condizioni di seguito indicate. - Il prezzo fissato, indicativamente, è di 7,00 € al quintale; - La tipologia di legname fornita proviene da piante di Faggio; - Il quantitativo massimo della fornitura è di 50 (cinquanta) quintali per ogni nucleo familiare. Gli interessati dovranno prenotarsi presso gli uffici comunali entro il 28 aprile 2023; La Ditta aggiudicataria provvederà nell’estate del 2023 alla pesatura ed alla consegna a domicilio del legname prenotato. In nessun caso il legname prenotato potrà essere ceduto a terzi. Capracotta, 15 aprile 2023