Il tritacarne. Il sistema giudiziario statunitense

Martedì 18 aprile ore 18,30 a Casa del Popolo, incontro con Karl Guillen, scrittore ed ex condannato a morte in Arizona, vittima di un errore giudiziario che gli è costato oltre 20 anni di detenzione

Karl Guillen, un caso di errore giudiziario americano divenuto famoso in tutto il mondo, si trova attualmente in Italia per raccontare la sua storia.

Il caso: Karl Guillen alla fine degli anni '90 finì nel carcere di Florence, a sud dell'Arizona, imputato di un furto. Successivamente, a seguito della morte di un detenuto assassinato in quel carcere, fu accusato e condannato. Essendo prevista in Arizona la pena di morte per chi si macchia del reato di omicidio, Karl venne condannato dallo Stato dell'Arizona a morire attraverso un'iniezione letale.

Dopo un periodo in una cella di isolamento Guillen trascorse il suo tempo nel braccio della morte fino al 1999 quando, a seguito del patteggiamento (per un crimine mai commesso) la sua condanna a morte venne trasformata in 20 anni di carcere.

Esce quindi dal carcere definitivamente, dopo aver scontato tutti i 20 anni, il 10 agosto 2013.

Il caso di Karl Guillen, scatenò una vera e propria gara di solidarietà internazionale. Molti italiani contribuirono a sostenere la causa a favore di Karl e in tanti si fecero promotori della vendita di due libri scritti dallo stesso Guillen dal carcere "Karl Il Tritacarne" e "Il Sangue d'Altri" (ed. Multimage) per raccogliere fondi da destinare per un'adeguata difesa legale.

Ora Karl sta girando per l'Italia per ringraziare personalmente tutti coloro che l'hanno aiutato e sostenuto durante i lunghi anni di ingiusta carcerazione.

CASA del POPOLO

Via Gioberti, 20 – CAMPOBASSO