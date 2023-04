Serie D, pareggio d'oro con la Vigor Senigallia seconda in classifica

Asd Vastogirardi 1 - 1 Vigor Senigallia

31^ giornata campionato Serie D - Girone F, 16 aprile 2023, stadio 'F. Di Tella' - Vastogirardi



Marcatori Hernandez (V) 10st, Makni (aut. V.) 21st



Le formazioni

VASTOGIRARDI

Petriccione, Solimeno (34st Canale), Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Iacullo, Sergio (18st Fiori), Antogiovanni, Calemme, Hernandez (37st Bentos), Makni.

A disp. Nappo, Modesti, Khoris, Ortu, Ciocca, Pierfederici.

All. Tommaso Coletti



VIGOR SENIGALLIA

Roberto, Tomba (40st Olivi), Bartolini, Marini, Gambini (12st Pierpaoli), Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini (12st Pesaresi A.), Pesaresi Denis, Baldini (42st Marcucci), Ballello 29st Vrioni).

A disp. Sarti, Rotondo, Mori, Bucari.

All. Aldo Clementi



Note

Amm. 17pt Gambini (S.), 20pt Mancini, Pesaresi (S.), 44pt Ruggieri (V.), 7st Antogiovanni (V.), 12st Hernandez (V). 31st Solimeno (V.), 39st Tomba (S.)

Esp. Giulietti, Rotondo 20pt (S.)



La terna arbitrale

Marco Ferrara (Roma2), Massimiliano Cirillo (Roma1), Bruno Dattilo (Roma1)



La cronaca della gara

Prima del fischio d'inizio l'omaggio doveroso del Vastogirardi a Giandomenico Lombardi, tifoso e amico della società altomolisana. Il capitano Sergio Ruggieri e il dg Crudele hanno reso un omaggio floreale e posato sugli spalti una maglietta a memoria, nel posto che lui amava occupare. Poi si comincia e i primi minuti sono una fase di studio. La prima occasione vera è per i padroni di casa: al 10pt Hernandez scodella una punizione ottima in area ma la conclusione nella bagarre non è altrettanto precisa. Al 16pt grande fuga di Gargiulo sulla corsia sinistra che sfila letteralmente la palla dai piedi avversari in un intervento che Ferrara giudica regolare, poi si inventa un passaggio di tacco a Calemme che però spara in alto. In fase di attacco per il Senigallia viene giudicato regolare un intervento in area gialloblu. Delirio in campo: pesantissime proteste e volano ben tre cartellini, con due giocatori della Vigor ammoniti e due espulsioni dalla panchina. Al 36pt dopo una ventina di minuti equilibrati Makni recupera una rimessa di Petriccione, ma la palla beffarda gli rimbalza sul braccio. Fallo di mano, e successiva punizione su schema per i rossoblu che si conclude in un nulla di fatto. In chiusura di frazione Ruggieri si prende un giallo, poi in altra azione punizione per il Senigallia da posizione pericolosissima sventata dalla barriera. C'è spazio per un altro affondo del Senigallia contrastato da Ruggieri e Petriccione. Rimessa da fondo e duplice fischio.



Si torna in campo a formazioni invariate e al 3st Makni scuote la difesa ospite infilandosi a sinistra e sfruttando il lancio di Calemme. La sua conclusione finisce appena finisce di pochissimo fuori sul secondo palo. Due giri di lancette dopo Hernandez ci riprova con un'azione fotocopia, ma stavolta Roberto respinge e la difesa fa il resto. Al 10st di nuovo Makni si inventa un'azione personale efficace e ficcante: punta a Roberto, che però non vede Hernandez dietro di lui. La palla scorre e il 7 di casa trova un gol tanto atteso. Il 'Di Tella' esplode di gioia per il vantaggio. Duplice cambio poco dopo per Clementi che mette dentro Alessandro Pesaresi e Pierpaoli. Coletti risponde con Fiori in luogo di Sergio. Al 22st dopo un gran salvataggio di capitan Ruggieri, bagarre sul corner susseguente tra Denis Pesaresi e Makni. La sfera, deviata, finisce in rete. Equilibrio ristabilito dagli undici di casa e si comincia a giocare cercando spazi diversi. Cala anche la concentrazione tanto che il Vastogirardi rischia di andare sotto al 32st: gran bagarre in area di Petriccione finché Gargiulo non la spazza via. Al 38st Ruggieri anticipa l'attacco ospite e manda ancora in corner, batti e ribatti poi parte il contropiede gialloblu, Calemme fa regia sulla sinistra, poi cambia a destra per il neo entrato Bentos che si mangia la difesa ma non conclude abbastanza forte. Finisce dopo quattro minuti di recupero la difficile partita in cui i gialloblu conquistano un punto d'oro che li porta a +11 dalla terzultima e dona un po' di respiro, con una grande prestazione contro la seconda in classifica.