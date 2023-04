Concorso scolastico "Eu tube", tra i vincitori tre studenti agnonesi: Sofia, Marika, Simone

L'europarlamentare Aldo Patriciello oggi in un video annuncia i nomi degli studenti molisani vincitori della Terza edizione del concorso scolastico “EUTUBE, racconto digitale dell’Europa dei giovani.» Il concorso, rivolto agli studenti del terzo e quarto anno degli istituti superiori della Regione Molise, prevedeva la partecipazione attraverso la creazione di video in grado di raccontare il punto vista dei ragazzi sull’Unione Europea. I vincitori saranno ospitati per due giorni a Bruxelles per seguire i lavori del Parlamento europeo.

«Sono arrivati lavori incredibilmente belli – ha dichiarato Patriciello. Voglio ringraziare non solo le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al concorso ma anche i dirigenti scolastici e il personale docente per la sensibilità e l’attenzione dedicata ai temi europei. Il futuro è dei nostri ragazzi.»

Scaduto l’invio dei video in gara, i lavori sono stati esaminati da un’apposita commissione e caricati sulle pagine social dell’On.le Patriciello: i più cliccati e condivisi sono volati a Bruxelles e oggi questa la dichiarazione dell'On Patriciello: “E' con grande gioia che vi comunico i nomi di chi verrà a Bruxelles, nelle sede del Parlamento europeo, per seguire dal vivo i lavori dell'Eurocamera.Vedere i vostri video, ascoltare il vostro personale racconto dell'Europa è stato un viaggio entusiasmante e bellissimo.Vi ringrazio dal profondo del cuore e vi aspetto a Bruxelles!"

I vincitori sono studenti dell'Isis Fermi Mattei di Isernia, dell'Istituto Omnicomprensivo di Trivento, dell'Istituto Superiore di Bojano, Il Convitto Mario Pagano di Campobasso e dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone. I tre vincitori agnonesi sono: Sofia Marinelli, Marika Appugliese, Simone Bucci. con il video Toghether, to get there