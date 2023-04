La street art come motore di riqualificazione urbana. Comune di Agnone cerca street artist

Il comune di Agnone cerca street artist locali, persone appassionate di arte e rigenerazione urbana, studiosi di discipline in ambito artistico , fotografi e persone con capacità creative che vogliano aderire a un tavolo di confronto sull'utilizzo della street art quale mezzo di riqualificazione di alcune zone della Città altomolisana.



L'idea é di valorizzare la street art, la sua forte capacità comunicativa per creare percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale.



Cotruiamo un nuovo rapporto tra cittadini, giovani, istituzioni pubbliche, comitati di quartiere e associazioni per valorizzare ognuno dei nostri spazi.



Per candidarti a partecipare al tavolo o per mettere a disposizione la tua arte scrivi una mail a comune.agnone@legalmail.it o contatta i referenti dell'Amministrazione sulle pagine social del comune patria delle Campane.