Ad Agnone allestito il banchetto raccolta firme contro l' Autonomia differenziata e per aderire ad una proposta di legge di iniziativa popolare

Questa mattina un gruppo di volontari ad Agnone , in piazza Giovanni Palo II, hanno allestito un banchetto per la raccolta firme contro il DDL Calderoli sulla Autonomia differenziata. Iniziativa di alcuni volontari agnonesi in collaborazione con il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, per aderire ad una proposta di legge di iniziativa popolare che ha già raccolto milioni di firme in tutta Italia da parte di movimenti, associazioni, singoli cittadini che vogliono opporsi a un progetto che rischia di spaccare il Paese e portare all’estremo le fratture che già esistono tra il Nord e il Sud dell’Italia.

L’adesione è aperta a tutte le forze, associazioni e movimenti che vogliono contribuire a una battaglia in nome dei valori della costituzione. Ad Agnone la campagna di adesione ha visto una grande partecipazione e in poche ore hanno firmato oltre 400 persone.

E' possibile leggere e aderire online tramite SPID fino al 9 maggio 2023