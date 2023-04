In data odierna si è concluso il Corso Regionale per “patenti di II

categoria terrestre e guida su terreno non preparato” rivolto al personale

VF permanente e volontario.

Al corso, della durata complessiva di quattro settimane, che si è svolto

presso il Comando Vigili del Fuoco di Isernia, hanno partecipato e superato

le prove teoriche-pratiche undici unità VF, di cui quattro unità permanenti

dei Comandi territoriali e sette unità volontarie del distaccamento Vigili

del Fuoco di Venafro.



Il corso ha avuto la finalità di incrementare le unità VF da destinare alla

guida di automezzi con massa complessiva non superiore a 35 quintali in

soccorso, in particolare il personale è stato formato, oltre alla conduzione

dei mezzi anche all’utilizzo delle pompe antincendio in dotazione agli

stessi, nonché ad un approccio interventistico e alla guida in ambienti

impervi con tecniche di guida in fuoristrada.



Al corso patenti hanno preso parte tre istruttori professionali e un tutor

VF, al quale questo Comando esprime i più sentiti ringraziamenti per la

buona riuscita del corso.