25 Aprile Manifestazione 9° Memorial Nino Angarano e Paolo Morettini “Un fiore al partigiano

Torniamo quest’anno a proporre, in occasione del 25 aprile, in forma non virtuale dopo la pandemia, la manifestazione “Un fiore al partigiano” in ricordo dei campobassani e molisani combattenti e dei caduti per la libertà.

Riprendiamo quest’anno la tradizionale camminata nei luoghi convenuti, presso le strade o le targhe ricordo a loro dedicate , deponendo fiori e sostato, ricordando i molisani e concittadini che hanno sacrificato le vita per la libertà.

Ci ritroveremo, alle 10,00, come ogni anno in via Martiri molisani della Resistenza.

Questi semplici e sempre intensi incontri sono stati pensati e tenacemente voluti dal nostro concittadino NINO ANGARANO

Raccogliendone l’eredità morale, che espressamente ci ha affidata, dopo la sua scomparsa abbiamo intitolati questi appuntamenti a lui ed a PAOLO MORETTINI ,partigiano, altro animatore della celebrazione del 25 aprile, resistenti negli anni in cui il nostro “pellegrinaggio civile “ era l’unica manifestazione per la liberazione che si svolgeva a Campobasso.

Ci siamo ritrovati e ci ritroveremo così ogni anno, in semplicità e senza retorica perché anche questa tradizione merita di non morire.

Quest’anno la manifestazione iindetta come sempre insieme all’ANPI, Ali Amministrazioni Locali Italiane, si aprirà alle 10,00, partendo come è tradizione da via Martiri Molisani della Resistenza ( traversa e parallela di via Montegrappa ) proseguendo per la via dedicata a Romagnoli (traversa di via Crispi ) Medaglia d’oro della Resistenza. Al corso Vittorio Emanuele saremo presso la targa ricordo di Cipriano Facchinetti, ci uniremo poi ai cittadini che al monumento ai caduti parteciperanno alla cerimonia promossa dalla Amministrazione Comunale di apposizione di una corona; ci recheremo poi in via S. Antonio Abate presso la casa natale di Andrea Barbato trucidato dei nazifascisti.

Successivamente raggiungeremo Piazzale Palatucci dove il monumento ricorda questa eccezionale persona, anche per rendere omaggio a tanti che “resistettero” non con le armi ma facendo scelte difficili, opere preziose, molto spesso pagando con la vita, per salvare gli altri ., terminando la camminata alla stazione ferroviaria dove è apposta la targa che ricorda i ferrovieri caduti nella guerra di liberazione.

Sono invitati tutti i cittadini amanti della libertà e della democrazia; camminate con noi, ci sentiremo vicini e più uniti.

Campobasso,22 aprile 2023

FIAP Filippo POLEGGI ANPI Loreto TIZZANI

ALI Autonomie Locali Italiane Micaela FANELLI