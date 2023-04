Elezioni Molise: I probabili candidati altomolisani. Vota il tuo preferito

Il 25 e 26 giugno 2023 si va al rinnovo del consiglio regionale del Molise. Il quadro politico comunque ad oggi non e' ben definito in entrambi gli schieramenti che ancora non si pronunciano sul nome del futuro presidente del consiglio regionale. I nomi che circolano sono tanti un vero toto nomi si è scatenato in entrambi i versanti, ma ad ora nulla e' certo. Anche per le candidature legate al territorio altomolisano si fanno i più svariati nomi, ma alle nostre domande gli interessati non forniscono risposte chiare a parte qualcuno che ha già preparato i manifesti senza però indicare lo schieramento e la lista di appartenenza.

Abbiamo realizzato un sondaggio che non ha nessuna pretesa scientifica ma serve solo ad esprimere la propria opinione sui singoli nomi che vi proponiamo e di cui circolano voci insistenti su di una eventuale candidatura, sono otto e la domanda e':

Il 25 e 26 giugno si va al rinnovo del consiglio regionale. Fra i nomi che circolano per una eventuale candidatura chi secondo voi rappresenterebbe al meglio le esigenze del territorio altomolisano? Chi voteresti? vota il tuo candidato. Di seguito i nomi degli eventuali candidati. Per esprimere la propria preferenza clicca sul link

https://www.altomolise.net/sondaggi/13/il-25-e-26-giugno-si-va-al-rinnovo-del-consiglio-regionale-fra-i-nomi-che-circolano-per-una-eventuale-candidatura-chi-secondo-voi-rappresenterebbe-al-meglio-le-esigenze-del-territorio-altomolisano-chi-voteresti?fbclid=IwAR2nsRq3A3PCnbSXp_WG9yqtBsLdKBMxeLxJ_7eSSCidBzVj4nDksLXmlBg Andrea Di Lucente Candido Paglione Daniele Saia

Lorenzo Marcovecchio Vincenzo Scarano Andrea Greco Francesco Lombardi