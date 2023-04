Gaia Cerimele, con “Golia”, segugio maremmano si classifica terza alla prova regionale per cani da seguita su cinghiale “Coppa Rosa” Abruzzo

Vanno i miei complimenti, e quella di tutta la Libera Caccia Abruzzo , a tutte le concorrenti che hanno partecipato, per la sportività, per la grinta e per le capacità dimostrare, ma soprattutto per quello che ho visto essere un grande spirito di amicizia, che in una mattinata ha legato alcune concorrenti che nemmeno si conoscevano.