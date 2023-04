Dal 12 giugno al 1 settembre la cooperativa SELF organizza il centro estivo per i bambini i ragazzi dai 3 ai 12 anni. “Mettiti in gioco” è il nome del centro e offre molteplici attività dalle gite settimanali, alla piscina,il teatro, folkore e tanto altro. Per le iscrizioni recarsi presso la sala OFS ( ex convento Padri Cappuccini) ogni giovedì e venerdì ,dal 4 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.