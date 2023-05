Furti a Isernia e Vastogirardi: Il folle inseguimento sulle strade dell'Alto Molise. Speronata la volante della Polizia

Ieri sera Isernia, intorno alle 22 gli abitanti residenti in Via Berta, allertati da rumori provenienti da un appartamento hanno segnalato un tentativo di furto alla centrale operativa della Questura

All'arrivo della volante della polizia che si trovava nei pressi, tre persone sono fuggite a bordo di una Ford Eco Sport parcheggiata nei pressi di un condominio. Ne e' Nato un inseguimento, l'auto con targa austriaca e' risultata rubata a Brescia qualche giornon fa

Il conducente della ford si è poi diretto verso la Trignina con la volante lanciata all'inseguimento. All'altezza di Sessano le due auto sono entrate in collisione senza gravi conseguenze per gli occupanti.

La ford subito dopo ha svoltato verso il bivio di Pescolanciano, dirigendosi verso Agnone speronando l'auto della polizia.

I fuggitivi grazie a questa manovra azzardata hanno conquistato un vantaggio nei confronti della polizia, ma in località Staffoli hanno perso il controllo e l'auto si è ribaldata piu volte ma gli occupanti, probabilmente non riportando gravi ferite, si sono dileguati nei boschi

I tre fuggitivi avrebbero poi rubato una altra auto a Vastogirardi per allontanarsi dal Molise. La ford e' stata condotta in questura con il carro attrezzi in attesa dei rilievi della scientifica nel caso i malviventi abbiano rilasciato delle impronte nell'abitacolo