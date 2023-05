Regionali Molise: Gravina, lavoriamo per allargare alleanza In corso interlocuzione con Costruire Democrazia

CAMPOBASSO, 02 MAG - "A rendermi tranquillo nell'accettare l'invito proveniente dai soggetti politici e sociali e dai movimenti civici e democratici che hanno impostato e sostenuto il dialogo nel centrosinistra in questi mesi, è stata la conoscenza diretta che ho del valore e dello spessore politico e umano di ciascuno dei componenti della mia Giunta così come dei consiglieri comunali di maggioranza che, in modo coeso, hanno lavorato per supportare e proporre le azioni amministrative che in questi quattro anni abbiamo sviluppato sempre e solo con l'intenzione di progettare sviluppo e nuove possibilità per il nostro territorio".

Cosi il sindaco di Campobasso Roberto Gravina nella sua conferenza stampa dopo l'ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra.



Il primo cittadino ha anche detto che si lavora per definire ulteriori alleanze in vista del voto e che tutto sarà definito entro una settimana. Ha smentito incontri con esponenti di Azione e Italia Viva: "Con loro non ci sono margini di discussione". Mentre ha confermato che c'è una interlocuzione in corso con Costruire Democrazia.