Graduatoria Assegnazione posteggi Fiera del 13 maggio 2023 â€“ San Cristanziano Patrono di Agnone

Dalla graduatoria dei posteggi delle fiere agnonesi, si evince che gli ambulanti che afferisconosco al mercato sono circa 16. Sono diniti i tempi in cui le bancarelle riempivano tutte le strade agnonesi. Con il regolamento comunale l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

Ulteriori divieti nascono dall’osservanza del Codice della Strada.

Per partecipare alla Fiera è necessario pagare TOSAP e Servizi connessi allo svolgimento della stessa.