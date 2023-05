Affidati i lavori alla ditta di Carlo Aldo per la Valorizzazione naturalistica delle Cascate del Verrino/ Fonderie del Rame/ Monte Castel Barone.

Il comune di Agnone attraverso i progetti di sviluppo socio economico destinati ai Comuni montani,finanziati con le risorse CIPE n. 66/2019 - Fondo Nazionale della montagna - annualità 2016- 2017-2018-2019 ha ricevuto dopo aver presentato il progetto , circa 70 mila euro di finanziamenti destinati alla valorizzazione naturalistica delle aree relative alle Cascate del Verrino/ Fonderie del Rame/ Monte Castel Barone.

Il progetto prevede il tracciamento , ripulimento dei sentieri, le staccionate in legno, cestini raccogli rifiuti, aree picnic costituite da tavoli e panche in legno.

La consegna dei lavori e' prevista per l'apertura della stagione di maggiore afflusso turistico

L’appalto dei lavori e' stato affidato all' operatore economico Di Carlo Aldo, C.F.: DCRLDA73B08I526I – P. IVA: 01913140693, con sede in Via Frazione Valli 48, 66045 Schiavi d’Abruzzo (CH) in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e richieste dal RUP;