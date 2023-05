Elezioni regionali- PD Agnone, Cerbaso smentisce: nessuna tensione o dissuazione sulla eventuale candidatura di Saia

Elezioni Regionali : Questo e' il periodo delle toto candidature, dopo aver designato i nomi dei presidenti per la regione Molise, per l'area progressista il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina e per il centro destra il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, entro il 27 del mese di maggio e'necessario presentare le liste dei candidati per le elezioni che si terranno il 25 e 26 giugno, in piena estate.



I nomi dei candidati che circolano sono tanti, alcuni molto fantasiosi, altri abbastanza realistici. In ogni caso sarà importante capire anche il numero delle liste civiche di appoggio ai due schieramenti oltre alle liste dei partiti.

Anche in Alto Molise è iniziata la caccia ai nomi dei candidati, l'esercizio della dietrologia impazza sui motivi veri o presunti che li hanno determinati o che essi nascondono.



Ad Agnone, e non solo, si discute molto su di una eventuale candidatura del Sindaco, Daniele Saia.

Saia si trova più o meno a metà del suo mandato, e se fosse vera la sua candidatura e venisse eletto, Agnone tornerebbe al voto per rieleggere il primo cittadino a Maggio 2024. Questo potrebbe non mettere tutti d'accordo, ma alle voci che si susseguono sull'opposizione ad una su candidatura da parte del PD del circolo Libero Serafini di Agnone e del PD regionale, del segretaio molisano Facciolla, risponde, da noi interpellata, Michela Cerbaso con le sue non interpretabili dichiarazioni:

" Chiariamo che Non esistono tensioni nella maggioranza né esiste alcuna operazione dissuasione, non ne abbiamo alcun bisogno. Il lavoro che facciamo, da sempre, è atto a dare una prospettiva maggiore al nostro territorio, a garantirgli I diritti e le opportunità. Solo in questa ottica ragioniamo con le colleghe e i colleghi della maggioranza, le tesserate e i tesserati del circolo e le altre persone con cui condividiamo questo impegno. Chi sarà la persona che correrà nella coalizione del centro sinistra per il nostro gruppo politico sarà la sintesi di una decisione collettiva, condivisa e che avrà sempre il senso di tendere al meglio per Agnone e per l'Alto Molise. Al momento questa é l'unica certezza"

Insomma, in sintesi, nessuna opposizione o contrasto sul nome del sindaco al momento, si lavorerà politicamente per una candidatura condivisa da tutti per il centrosinistra nel bene del territorio, dice la giovane segretaria in netto contrasto alle voci circolanti. Sarebbe interessante comunque capire a chi toglierebbe spazio e voti la eventuale candidatura del sindaco di Agnone