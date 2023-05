Roberti accusa un malore, ricoverato al San Timoteo

Il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, questa mattina, lunedì 8 maggio 2023, ha accusato un lieve malore, causato dallo stress degli ultimi giorni.

Al momento, il Presidente Francesco Roberti è sotto osservazione all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli per gli accertamenti del caso.

Un paio di giorni di riposo e il Presidente sarà pronto per l'inizio della campagna elettorale.

Roberti ringrazia i sanitari del nosocomio termolese e ringrazia quanti in queste ore gli stanno dimostrando affetto e vicinanza, quel calore che in migliaia gli hanno testimoniato da venerdì sera dopo l'ufficializzazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione Molise.