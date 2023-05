Anche in Molise il 13 maggio la Notte Europea dei Musei

Si terrà sabato 13 maggio la Notte Europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale europea, che coinvolge i musei di tutta Europa, giunta nel 2023 alla sua diciannovesima edizione.

La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino hanno predisposto per l’occasione un piano di aperture straordinarie e di attività per dare maggiore possibilità di fruizione di musei, castelli e aree archeologiche.

In Molise sarà quindi possibile visitare, con bigliettazione ordinaria nei normali orari di apertura e al costo simbolico di 1 euro nelle aperture straordinarie, i seguenti luoghi:

Castello angioino di Civitacampomarano (10.15-16) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22. Dalle 10.30 si terrà inoltre la XXIV edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli con tema “I castelli del Molise. Uno sguardo d’insieme” a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli sezione Molise.

Castello Di Capua a Gambatesa (10.15-16) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22

Museo Sannitico a Campobasso (8.15-19) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22. Alle 16.30 si terrà inoltre la quinta del ciclo di conferenze legate alla mostra in corso “Paesaggio Pentro e mura poligonali”, con tema “I beni archeologici diffusi sul territorio. Valenza economica, identitaria e sociale per le comunità”. Interverranno il prof. Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de Tomar e Presidente del Consiglio Internazionale di Filosofia e Scienze Umanistiche dell’ U.N.E.S.C.O.) e il prof. Luciano De Bonis (Università degli Studi del Molise, Presidente del Corso di studio in Scienze Turistiche e dei Beni Culturali)

Museo di Palazzo Pistilli a Campobasso (8.15-14) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22.

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia (8.15-19) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22.

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (8.15-14) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22.

Santuario Italico di Pietrabbondante (9.15-16.30) con apertura serale straordinaria dalle 17 alle 20.

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (10.15-16) con apertura straordinaria serale dalle 17 alle 20.

Museo Nazionale del Molise di Castello Pandone a Venafro (8.15-18.30) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22.

Museo Archeologico di Venafro (8.15-14) con apertura straordinaria serale dalle 19 alle 22.

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di Sepino (8.30-19.15) con apertura straordinaria serale dalle 19.15 alle 22.15.

Le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.