Incontro dibattito su disabilitÃ  e autismo. Toma: pronto Decreto commissariale che determina le tariffe e i criteri di remunerazione per lâ€™assistenza a persone con disturbo dello spettro autistico

"Sono felice di annunciare che e' pronto il Decreto commissariale con il quale la Regione Molise determina le tariffe e i criteri di remunerazione per l’assistenza a persone con disturbo dello spettro autistico. Un provvedimento importante e atteso da diverse famiglie molisane. Un grande segno di civiltà.

Oggi, in preventiva approvazione, invierò ai ministeri affiancanti la bozza di Decreto".

Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma intervenendo questa mattina all'incontro-dibattito su "Le disabilità nell'arco della vita, bisogni e risorse del territorio" organizzato a Campobasso dal Centro autismo 'Io sono speciale'. Presente il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli e i rappresentanti di diverse Associazioni che si occupano quotidianamente di disabilità".