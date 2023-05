Settimana nazionale della celiachia - “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine”, a Campobasso, Isernia e Termoli

Dal 2005 la celiachia è riconosciuta “malattia sociale” e dal 2015 è stata istituita la Settimana Nazionale della Celiachia, che si tiene ogni anno nel mese di maggio, includendo la Giornata Internazionale della Celiachia (16 Maggio).

In più date, dal 13 al 21 di Maggio, si farà corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.