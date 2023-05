David Donatello 2023, Siccità: Michele Palomba nel team di Geracitano vince il premio per i Migliori effetti visivi

Anche un molisano tra i premiati al 68º David di Donatello. Michele Palomba, originario di Poggio Sannita, anni 39, ha lavorato nel team di Marco Geracitano per il film “Siccità” di Paolo Virzì premiato per i migliori effetti visivi VFX.

Gli studi dapprima ad Agnone e poi a Roma presso lo IED, Istituto Europeo di Design. successivamente ha lavorato per un periodo pressot Teleregione e presso Tecnicolor,

Palomba adesso vive tra Roma e Berlino e collabora con aziende tedesche e americane, impegnato nel campo cinematografico per produzioni nazionali e internazionali, premiato più volte ha collaborato con grossi registi. Al suo attivo vanta le collaborazioni per la realizzazione di film come Mia Madre di Nanni Moretti, l'Amica geniale, serie televisiva italo-statunitense, con il documentario Draquila - L'Italia che trema prodotto, sceneggiato e diretto da Sabina Guzzanti, non ultimo Siccità. L'ultima sua fatica artistica in uscita è “SHARK 2 – L’ABISSO”, un’avventura da brividi di cui pubblichiamo il trailer ufficiale. Ad Agnone ha collaborato nella realizzazione del cortometraggio prodotto da William Delli Quadri, Il Duello. Torna molto volentiei a Poggio Sannita dove mantiene la residenza e vive la sua famiglia, il padre Rino, la mamma Carmelina Griguoli,e la sorella Nicole.

Clicca sul link https://m.imdb.com/name/nm4974340/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_michele%2520palomba