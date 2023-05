Geologi molisani in assemblea su tematiche di importanza regionale e planetaria

Per celebrare i trenta anni dell'Albo dei Geologi del Molise sabato 13 maggio alle ore 15,30, presso la Sala della Costituzione in Via Milano a Campobasso, si svolgerà l'Assemblea degli iscritti.

L'incontro vuole essere un momento celebrativo, di riflessione e di confronto sui tanti temi e problemi, storici e nuovi, che riguardano l'attività professionale del geologo.

Oggi, più che in passato, l'Ordine è chiamato a garantire una funzione importante, in considerazione del momento storico difficile che stiamo attraversando, caratterizzato, soprattutto in Molise, da una sottovalutazione del ruolo e della funzione fondamentale del Geologo.

L'incontro vuole riaffermare il ruolo e la funzione "sociale" del geologo, la difesa del grande patrimonio di conoscenze e delle identità di una disciplina e di una categoria, in grado di intervenire nella riduzione dei rischi rispetto a fenomeni naturali e nella definizione di nuovi e più moderni modelli di pianificazione, anche in funzione dei cambiamenti climatici in atto.

Durante l'Assemblea si procederà alla consegna di un riconoscimento ai geologi iscritti da almeno 40 anni all'Albo, che solennizza un traguardo importante per i singoli Geologi, che deve essere inteso come un punto di partenza

Un tale traguardo rappresenta anche, e soprattutto, un punto di partenza, che si aggiunge alla ordinaria professionalità di ciascuno: quello di guida professionale dei giovani iscritti.

Per sottolineare l'importanza e la solennità dell'assemblea, saranno presenti il presidente, il segretario ed il tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Violo, Domenico Angelone e Domenico Sessa, il vice presidente della fondazione Centro Studi del CNG, Paolo Spagna, il vice presidente dell'EPAP (Ente di Assistenza e Previdenza Pluricategoriale) Francesco Russo ed i Consiglieri di Indirizzo Generale dell'EPAP Egidio Grasso e Giuseppe D'Oronzo.

Svariate le problematiche che saranno affrontate, tra le quali le nuove norme contenute nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e le norme sull'equo compenso per i professionisti (legge 21 aprile 2023 n° 49).

Campobasso 12 maggio 2023