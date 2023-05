PNRR. Informati i Comuni della costituzione del Presidio Unitario della Provincia Campobasso.

In data odierna il Prefetto di Campobasso, dr.ssa Michela Lattarulo, ha informato i Comuni della costituzione, in data 4 maggio u.s., del Presidio Unitario della Provincia di Campobasso. La costituzione del Presidio è avvenuta mediante la sottoscrizione da parte del Prefetto e del Direttore della ragioneria Territoriale dello Stato, di un apposito Accordo, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari interni e territoriali) e dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato).

Tale organismo ha, tra i suoi compiti, quello di supportare i Comuni nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti finanziati e di curare la realizzazione dei controlli antimafia, per il contrasto di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. La costituzione del Presidio unitario rappresenta un passo importante nell’ambito della sinergica collaborazione istituzionale finalizzata ad assicurare la compiuta attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella provincia di Campobasso. Campobasso, 12 maggio 2023