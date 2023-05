Agnone: Ilaria di Somma la prima donna alla guida della Pro Loco

Il 2023 è decisamente l'anno delle cariche affidate per la prima volta ad una donna. Dopo Giorgia Meloni la prima donna in Ialia presidente del Consiglio, Elly Schlein la prima donna segretaria del PD, primo partito in Italia, anche ad Agnone c'è un primato al femminile: Ilaria di Somma prima donna nella storia agnonese al comando dell'Associazione Pro Loco. Di Somma è stata eletta in una riunione di alcuni giorni fa nell'ambito del rinnovo del consiglio della Associazione. Ha 42 anni, socia da sempre, ha ricoperto per molti anni il ruolo di segretaria prima e vicepresidente poi

Succede all'avvocato Giuseppe Marinelli che ha ricoperto con grande impegno e passione l'incarico per oltre trenta anni contribuendo fattivamente allo sviluppo del turismo del nostro territorio. Oggi ricopre l'incarico di presidente onorario e di certo non farà mancare il suo supporto al nuovo consiglio. La comunità agnonese riconosce con gratitudine all'avvocato Marinelli il suo prezioso contributo profuso negli anni a favore del territorio

Con il rinnovo del presidente sono stati eletti anche i nuovi consiglieri, i revisori dei conti, i probiviri. Si è registrato un discreto rinnovamento nelle diverse cariche. La Pro loco agnonese e' stata fondata circa 55 anni fa, al suo attivo ha avuto anche oltre 100 soci, migliaia e migliaia di eventi, iniziative, ma con la decrescita della popolazione ha visto scendere il numero degli iscritti, oggi ne conta circa 40 ma rimane una pietra miliare per la coesione della comunità. Buon lavoro alla nuova presidente e al nuovo consiglio e un grazie al presidente onorario avvocato Marinelli.