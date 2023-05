Carabinieri compagnia di Agnone: Donna trovata in possesso di stupefacenti, ritirata la patente e denunciata

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, durante lo scorso weekend, hanno avviato un’attività di prevenzione finalizzata al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope. I militari hanno effettuato, su tutto il territorio altomolisano, controlli nei confronti dei conducenti di autoveicoli, soprattutto in orario notturno, per verificarne le condizioni psico- fisiche, in relazione a potenziali abusi di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, tali controlli hanno consentito di fermare un soggetto che, sottoposto a verifica etilometrica per aver manifestato sintomatologia riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche, è risultato avere un tasso alcolemico di circa 1,80 g/l. Per tali motivi è stato deferito alla locale A.G., gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo. Nei suoi confronti verrà altresì emesso un provvedimento di sospensione/revoca del documento da parte della Prefettura.

A distanza di poche ore poi, è stata fermata una giovane donna che, a bordo del proprio veicolo aveva 2 gr circa di hashish e 5 gr circa di marijuana. Una volta rinvenuta la sostanza la pattuglia, a seguito di autorizzazione del P.M. di turno ha deciso di recarsi presso la sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 12 gr di hashish che sono stati rinvenuti in un barattolo di Nutella ed in un piccolo contenitore di gomme da masticare .

Alla donna è stata ritirata la patente di guida ed è stata successivamente segnalata alla competente A.G. e alla Prefettura.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari durante le quali gli indagati potranno far valere le loro ragioni difensive innanzi all’A.G. ai sensi del c.p.p. .